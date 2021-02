În plină pandemie, pe ÎPS Teodosie nu-l mai mulțumesc simplele slujbe: De sfântul Haralambie, mai organizează un concert și o procesiune. Petrecerea ține 3 zile (VIDEO)

Slujbele bisericeşti obişnuite par să nu-l mai mulţumească pe ÎPS Teodosie. De sfântul Haralambie, acesta a organizat o adevărată sărbătoare. Şi nu oricum, ci cu multă muzică. Începând de astăzi şi până joi, 10 februarie, Arhiepiscopia Tomisului va celebra sărbatoarea sfântului prin concerte, slujbe religioase, dar şi printr-o procesiune pe străzile din Constanţa, informează B1 TV.

Arhiepiscopul Tomisului, Teodosie, și-a propus ca ceremoniile religioase să fie mai vesele.

Astfel că, în loc de slujbele bisericești clasice, constănțenii vor avea parte și de concerte. Cel puţin acum, în perioada în care biserica îl celebrează pe sfântul Haralambie.

Petrecerea bisericească va dura trei zile, iar, ca la celelalte evenimente pe care le-a organizat, Teodosie a chemat cât mai mulţi enoriaşi şi capi din Biserica Ortodoxă Română.

