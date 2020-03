Autoritățile române se pregătesc de scenariul 4 , atunci când peste 2.000 de persoane vor fi diagnosticate cu Covid-19.

În acest scenariu se schimbă tactica. Astfel, cazurile ușoare vor fi tratate acasă, în mare parte de voluntari, iar medicii confirmați, cu simptomatologie ușoară, vor merge în continuare la spital , a precizat, vineri, noul ministru al Sănătății, Nelu Tătaru.

” Vom regândi ca cei care sunt cu simptomatologie ușoară și medie să fie tratați acasă, sub supraveghere medicală, în mare parte și de voluntari, iar cei care sunt cadre medicale, cu simptomatologie ușoară vor merge chiar în spitale și vor îngriji bolnavii cu COVID”, a răspuns Nelu Tătaru.

