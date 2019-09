Înalt oficial pe securitate: România trebuie să primească atenție specială și susținere, fiind un pilon euroatlantic în sud-estul Europei. Marea Neagră, regiune cu conflicte înghețate și riscuri de accidente militare

România trebuie să primească atenție specială și susținere, fiind unul din pilonii UE și NATO în sud-estul Europei, mai ales că se află în regiunea Mării Negre, unde nu sunt numai riscuri de accidente militare, dar există și o serie de conflicte înghețate, a afirmat Wolfgang Ischinger, președintele Conferinţei de Securitate de la Munchen, într-un interviu pentru Pașaport Diplomatic.



„Dar, acum serios, cred că SUA au un motiv, indiferent că este al lui Donald Trump sau altcineva, pentru această atenţie deosebită pentru membrii Alianţei (n.r. NATO) şi ai Uniunii Europene, din est.



Ţara dvs, în mod special, nu este singura, dar este în mod particular într-o poziţie geografică importantă, strategică. Am avut privilegiul, în timpul vizitei mele la Bucureşti, să fiu informat despre întreaga situaţie de securitate din regiunea Mării Neagre, unde nu sunt doar riscuri de accidente militare, dar avem, dacă ne uităm în jurul Mării Negre şi un număr de aşa-numite conflicte îngheţate.



Mai avem şi această uriaşă problemă nerezolvată din Donbas şi Crimeea, deci cred că România merită să primească atenţie specială şi susţinere, în ideea în care este unul dintre pilonii Uniunii Europene şi ai NATO, în Sud-Estul Europei”, a afirmat Wolfgang Ischinger, în direct pe Digi 24.



El a explicat că deciziile luate de Turcia în ultima vreme fac și mai importantă relația Occidentului cu România. Totuși, diplomatul a explicat că Ankara are o serie de probleme de securitate, care fac mai de înțeles traseul pe care a intrat.



„Turcia, sincer, nu a fost niciodată unul dintre aliaţii cu care ne-am înţeles uşor. Trebuie să admitem că Turcia este într-o parte din lume expusă la pericole, cu un Iran pe picior de război, cu războiul din Siria care afectează dramatic interesele de securitate turceşti, deci, Turcia are propriile ei probleme, lucru care face chiar mai important faptul că România, ca un aliat puternic şi de încredere şi chiar aici, deşi nu sunt de acord cu Donald Trump asupra a mai multor chestiuni, dar în această privinţă sunt de acord cu el, dacă numeşte România unul dintre cei mai importanţi aliaţi din această parte de lume”, a adăugat Wolfgang Ischinger.