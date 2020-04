Autoritățile au anunțat, miercuri seară, alte trei decese în rândul pacienților depistați cu COVID-19 din România, astfel că bilanțul victimelor infectate cu coronavirus care au murit a urcat la 688. Ultimele fatalități raportate se referă la persoane din județele Bistrița-Năsăud, Teleorman și Tulcea.



România, 688 de decese în rândul pacienților infectați cu coronavirus





Decesul 686 se referă la o femeie de 49 de ani, din Bistrița-Năsăud, care a fost internată la Spitalul Județean de Urgență Bistrița-Năsăud - Boli Infecțioase din , în 9 aprilie. În 12 aprilie, ea era mutată la ATI - intubată și ventilată mecanic. Probele pentru COVID-19 au fost recoltate în 9 aprilie, iar rezultatul a venit pozitiv pentru infecție cu coronavirus în 10 aprilie. Femeia a murit în 29 aprilie. Comorbidități: Astm bronsic std 3, HTA std. 2, Insuficiență ventruculara stg., Tahicardie supraventriculara.

Decesul 687 se referă la un bărbat de 55 de ani, din Teleorman. El a fost internat la Spitalul „Marius Nasta” în 27 aprilie. Probele pentru COVID-19 au fost recoltate în 28 aprilie, când avea să vină și rezultatul pozitiv. Victima și-a găsit sfârșitul în aceeași zi. Comorbidități: Carcinom scuamos pulmonar stg -tratament cu imunoterapie,.Tetrapareza remisa (dupa AVC), Cardiopatie ischemica cronica, Fibrilatie atriala paroxistica, Obezitate, Hepatita cronica cu virus B.

A 688-a victimă din România este un bărbat de 62 de ani, din județul Tulcea. El a fost internat, în 19 aprilie, în Spitalul Județean de Urgență - Boli Infecțioase Tulcea, pentru ca mai apoi, în 20 aprilie, să fie transferat în Spitalul Orășenesc Medgidia. Nora sa fusese confirmată pozitiv cu COVID-19, iar în cazul său probele au fost recoltate în 18 aprilie. Rezultatul pozitiv venea în 19 aprilie. Decesul s-a produs în 29 aprilie. Comorbidități: Diabet zaharat.

Potrivit celui mai recent bilanț, autoritățile române au depistat la nivel național, până miercuri – ora 13, 11.978 de persoane infectate cu coronavirus. Din numărul total de pacienți confirmați cu COVID-19, 3.569 au fost declarați vindecați și externați, în timp ce alți 247 sunt internați în secțiile de terapie intensivă din țară.



Klaus Iohannis, despre efectele generate de pandemia de COVID-19





Președintele Klaus Iohannis făcea, marți, noi precizări despre viața românilor după 15 mai, când România ar putea trece de la starea de urgență, la starea de alertă.

„A trecut o lună și jumătate de când am instituit starea de urgență. Este mai mult decât o lună și jumătate de când, din păcate, trăim cu această epidemie. Din motive de distanțare, din motive de siguranță, am avut mai degrabă declarații de presă și am considerat că este bine să revenim la o formă mai interactivă. În consecință am invitat jurnaliștii acreditați la Cotroceni să vină astăzi la o conferință de presă. (...) După o lună și jumătate, deja putem să tragem destul de multe concluzii și concluzii statistice. Aș începe prin a remarca că, în această epidemie, autoritățile, împreună cu medicii și românii, au obținut până acum rezultate notabile. Românii au dovedit că au simț civic, au echilibru și, da, societatea românească a dovedit maturitate. Însă se discută foarte mult, în aceste zile, despre măsurile de relaxare. Sigur, vom ajunge și acolo. Eu am menționat că după 15 mai anumite restricții vor fi reduse, dar trebuie să fim foarte, foarte atenți. Nu am atins maximul, în România, și o relaxare prematură ar fi fundamental greșită și poate să distrugă toate rezultatele bune pe care le-am obținut până acum”, a declarat președintele Klaus Iohannis.