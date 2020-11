Încă o premieră dramatică, marcată de pandemie. O morgă mobilă a fost adusă la Spitalul Sf. Pantelimon din București (VIDEO)

Încă o pemieră dramatică marcată de pandemie. Mai multe spitale din România, care se ocupă de cazurile critice ale pacienţilor cu covid-19 nu mai au loc la morgă. O situaţie similară este şi la Spitalul Sfântul Pantelimon din Bucureşti, unde a fost dusă o morgă mobilă, pregătită pentru decesele pacienţilor de la ATI-COVID

O morga mobila a fost dusa la Spitalul Pantelimon din București, pentru ca unitatea sanitara nu mai facea fața numarul mare de decese. Spitalul are o morga cu doar 12 locuri, care era insuficienta, în contextul în care în weekend-ul trecut 24 de oameni au murit acolo.Trupurile neînsuflețite ale bolnavilor infectați cu noul coronavirus ramân la morga și 4, 5 zile, conform unor surse citate de mass media.

Astfel, managerul spitalului a cerut Departamentului pentru Situații de Urgența o morga mobila, care, la scurt timp, a si fost instalata în curtea spitalului.

Camionul are 52 de locuri, din care 10 sunt destinate persoanelor cu greutatea peste medie. De asemenea, acesta îndeplinește toate condițiile de securitate epidemiologica.

În acest moment, la Spitalul Sfântul Pantelimon exista 16 paturi de terapie intensiva, iar toate sunt ocupate. În aceasta unitate medicala, numarul deceselor este destul de mare din cauza COVID/19, dar si a altor boli cronice.

Motivul pentru care a fost solicitata morga mobila este acela ca pacienții care mor din cauza altor boli sa ramâna în morga spitalului, iar cei rapusi de COVID-19 sa fie depuși în unitatea mobila.

