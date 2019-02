Încă un caz de MEDIC FALS în Capitală! Bărbatul activa într-un imobil din Sectorul 3 și se dădea PSIHOLOG și ORTOPED (VIDEO)

Un alt medic fals a fost reținut de polițiști! Ionuț Marian Grigore, în vârstă de 26 de ani, este bănuit de săvârșirea infracțiunilor de exercitare fără drept a unei profesii sau activități, înșelăciune, falsificare de instrumente oficiale, fals material în înscrisuri oficiale și folosire a instrumentelor false.

Potrivit polițiștilor de la Secția 11, oamenii legii au fost sesizați de o femeie de 34 de ani, cu privire la faptul că la data de 17 decembrie 2018 a plătit o sumă de bani unei societăți comerciale cu profil medical, din sectorul 3, pentru efectuarea unui RMN, iar reprezentantul firmei i-a eliberat un buletin de analiză, fără a o supune vreunui control sau a o conecta la un aparat.

Atunci când a fost identificat de polițiști, bărbatul avea asupra sa mai multe ștampile, cu inscripții aferente mai multor specializări medicale.

Grigore susținea că este psiholog și ortoped.

