Încă un liceu de top din București trece în scenariul roșu. Un cadru didactic de la Sfântul Sava a fost testat pozitiv pentru COVID-19 (VIDEO)

Încă un liceu de top din Capitală intră în schenariul roșu, după apariția primului caz de COVID-19 din unitatea de învățământ. Este vorba despre Liceul Jean Monnet din București. În total, elevii de la 28 de unități de învățământ din București învață exclusiv în sistemul online.

În cursul zilei de duminică, elevii Liceului Jean Monnet din București au aflat că începând de săptămâna viitoare vor învăța în scenariul roșu, adică exclusiv online, după ce au fost anunțați că un cadru didactic a fost testat pozitiv pentru infecția cu noul coronavirus.

Elevii au fost informați că cel mai devreme se vor întoarce la cursuri la data de 19 octombrie, dacă nu se întâmplă nimic altceva. În cursul săptămânii trecute, alte două licee de top din București au trecut în scenariu roșu, vorbim de această data despre Lifeul Sfântul Sava dar și Liceul Grigore Moisil.

Anunța, în această săptămână, ministrul Sănătății, că în ultimele două săptămâni aproximativ 1.500 de copii au fost testați pozitiv cu COVID-19. La nivelul țării sunt aproximativ 340 de unități de învățământ, în care se funcționează în scenariul roșu.

De la începutul pandmeiei și până în prezent, aproximativ 8.400 de copii au fost testați pozitiv cu COVID-19.

