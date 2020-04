Epidemia de coronavirus a mai făcut o victimă în rândul cadrelor medicale din România. Este vorba despre un medic în vârstă de 70 de ani, care lucra la Spitalul Municipal din Brad. Femeia suferea de diabet. Primarul din Brad, Florin Cazacu, a declarat pentru B1 TV că aceasta s-a prezentat la începutul lunii la departamentul de Primiri Urgențe, având doar ușoare simptome, dar apoi starea i s-a agravat, iar când a ajuns din nou în acest departament, pe 8 aprilie, se simțea deja foarte rău. A fost nevoie de transportul medicului la o unitate medicală din Cluj, unde a și decedat marți dimineață. Până acum, au mai murit un ambulanțier din Suceava, trei asistente din Brașov, Țăndărei, respectiv Constanța, un medic tot din Constanța și un altul din Botoșani.

Florin Cazacu, primarul din Brad, a anunțat marți dimineață decesul unui medic infectat cu coronavirus. Este vorba despre o femeie în vârstă de 70 de ani, care lucra la Spitalul Municipal. Aceasta a început să prezinte simptome ușoare la finele lunii martie, dar pe 8 aprilie s-a prezentat la departamentul de Primiri Urgențe având simptome puternice. Femeia a fost transferată la un spital din Cluj, unde marți dimineață a încetat din viață.

Decesul medicului a fost confirmat și de Grupul de Comunicare Strategică.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.