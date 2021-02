Încă un pacient transferat în urma incendiului de la Matei Balș a murit. Bilanțul total al deceselor ajunge la 9

Încă un pacient a murit în urma incendiului de la Matei Balș, de vineri dimineață. Este vorba despre o femeie în vârstă de 70 de ani, care fusese transferată la Spitalul Dimitrie Gerota din Capitală. Femeia era internată în secția ATI și se afla în stare gravă. Astfel, bilanțul deceselor în urma tragediei de la Matei Balș ajunge la nouă.

Pacienta decedată în cursul zilei de marți prezenta comorbidități și fusese diagnosticată și cu infecția cu SARS-CoV-2. Femeia fusese internată în pavilionul V la Matei Balș, în noaptea din 29 ianuarie, când a izbucnit incendiul în urma căruia au decedat, în total, un număr de 9 persoane. Pacienta se afla în stare gravă și era intubată, prezentând și multe comorbidități.

Reamintim că în cursul zilei de ieri a mai decedat un pacient, în vârstă de 87 de ani, transferat din pavilionul V de la MAtei Balș într-un alt spital din București. Totodată, în dimineață zilei de vineri, patru persoane au murit în timpul incendiului, când salonul în care se aflau a fost curpins de flăcări.

Totodată, ancheta în cazul incendiului din dimineața zilei de 29 ianuarie continuă, luni, pentru a patra zi consecutiv polițiștii de la Serviciul Omoruri, specialiștii de la INSEMEX Petroșani s-au deplasat la fața locului pentru a continua cercetările.

În dimineața zilei de vineri, 29 ianuarie, zeci de pacienți care se aflau internați la Institutul Matei Balș au fost transferați în alte spitale din Capitală. Luni dimineață, reprezentanții Ministerului Sănătății au făcut noi precizări cu privire la starea acestora:

1. Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Ioan” București: 11 pacienți, stare stabilă, staționară.

2. Spitalul Universitar de Urgență București: 4 pacienți - 2 pacienți în stare generală bună, urmează să fie externați în zilele următoare; 1 pacient în stare stabilă, stare staționară; 1 pacient în stare gravă (ATI), stabil în prezent.

3. Spitalul Universitar de Urgență „Elias”: 6 pacienți, stare stabilă, staționară.

4. Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale „Victor Babeș”: 6 pacienți: 2 pacienți în secția ATI (1 pacient în stare stare gravă, 1 pacient în stare stabilă), 4 pacienți în stare stabilă;

5. Spitalul Clinic de Urgență „Sf. Pantelimon”: 3 pacienți în stare stabilă (ATI).

6. Spitalul Militar Central: 4 pacienți SMC - 2 pacienți în secția ATI, ambii stare gravă/intubați; ROL2 - 2 pacienți în stare stabilă, din care 1 pacient urmează să fie externat (posibil astăzi).

7. Spitalul „Witting”: 3 pacienți, stare stabilă.

8. Institutul de Pneumoftiziologie „Marius Nasta”: 4 pacienți - 2 pacienți în stare staționară, 2 pacienți în secția ATI (1 pacient stabil, neintubat și 1 pacient intubat, în stare gravă).

9. Spitalul MAI „Dimitrie Gerota”: 1 pacient intubat (ATI) - stare critică.

10. Spitalul Clinic de Urgență Floreasca: 3 pacienți, stare stabilă.

11. Spitalul Monza - 3 pacienți, stare stabilă.

