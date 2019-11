Încă un spectacol de excepție la Centrul Cultural UNESCO. Publicul a fost fermecat de nemuritoarele piese clasice (VIDEO)

Încă un spectacol de excepţie la Centrul European Cultural și de Tineret pentru UNESCO „Nicolae Bălcescu"! O nouă generație de muzicieni a invitat publicul la o seară de vals. Timp de aproape o oră, un cvartet de coarde şi un clarinet au încântat publicul cu numeroase piese celebre, relatează B1 TV.



Aceste melodii au răsunat în sala de spectacole a centrului. Concertul a continuat seria evenimentelor culturale dedicate tinerilor și a avut ca scop recunoașterea valorilor muzicale incontestabile, prin încurajarea participării unui public cât mai numeros și activ interesat de evenimente culturale. De altfel, publicul a fost încântat cu piese clasice.

Evenimentul face parte dintr-o campanie menită să susțină crearea unei noi orientări și preocupări muzicale a publicului tânăr pentru aceste genuri muzicale.

