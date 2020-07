Încăierare pe litoral: S-au bătut pentru a asculta manele (VIDEO)

Scandal uriaș pe litoral în plin sezon estival. Supărați că nu pot asculta manele, patru indivizi au decis să-și aducă ei o boxă fix în fața hotelului.

Intervenția administratorului și a unui agent de pază i-a înfuriat pe petrecăreți, așa că până la bătaie nu a mai fost decât un singur pas.

În cele din urmă cei patru scandalagii s-au ales cu dosar penal.

Scandalul monstru a avut loc chiar pe plaja din fața hotelului de trei stele din Mamaia, unde sunt cazați turiștii. Veniți din vacanță din Craiova, aceștia au vrut să asculte muzică tare. Nu s-a putut acest lucru, așa că au decis să-și aducă singuri boxele.

Administratorul a încercat să calmeze spiritele, fără succes. În cele din urmă la fața locului au ajuns mai mulți polițiști. În urma încăierării, atât administratorul hotelului, cât și agentul de pază au avut de suferit și au ajuns la spital.

