Incalzirea cu panouri radiante cu infrarosu este o metoda noua de incalzire, des folosita in ultima perioada. Probabil ca multi dintre voi v-ati gandit la un moment dat la o modalitate avantajoasa de incalzire a locuintei, care sa fie in acelasi timp si economa.

Unele modele de panouri radiante cu infrarosu se produc si in Romania, iar preturile sunt destul de avantajoase, avand in vedere eficienta si durata de viata a acestorea. Preturile difera si in functie de brandul achizitionat astfel ca, dupa cum poti vedea pe site-ul www.panouri-radiante-infrarosii.ro/, unul dintre cele mai mari site-uri specializate in comercializarea de panouri radiante, preturile incep de la 549 lei si merg pana la 2849 lei.

Ce sunt panourile radiante cu infrarosu

Panourile radiante cu infrarosu reprezinta o tehnologie inovatoare de incalzire, curata, naturala si sanatoasa. Acestea functioneaza asemanator cu principiul Soarelui, care incalzeste Pamantul.

Totodata, dau un randament de 96%, iar consumul este de 20 de ori mai mic in comparatie cu un sistem normal de incalzire. Astfel ca, prin achitionarea unui sistem de incalzire cu panouri radiante cu infrarosu vor scadea major costurile unei locuinte.

Panourile radiante sunt de diferite dimensiuni si se prind pe perete sau pe tavanul camerei, cu scopul de a o incalzi.

La ce folosesc panourile radiante cu infrarosu

De regula, panourile radiante cu infrarosu sunt o solutie ideala atunci cand vrei sa economisesti bani, fiind un sistem recomandat mai ales pentru persoanele care sufera de astm sau alergii. Acesta nu degaja fum, miros sau substante toxice si actioneaza intr-un mod silentios, fara a face zgomot.

Prin utilizarea panourilor radiante nu vei mai avea teama de a lasa sistemul de incalzire sa functioneze atunci cand nu esti in incapere, deoarece riscul de a se produce o explozie sau un incendiu este minim.

Unde se folosesc panourile radiante cu infrarosu

Panourile radiante se folosesc atat in cartierele rezidentiale, cat si in halele industriale, utilizandu-se in functie de tipul spatiului. Poti folosi panouri radiante cu infrarosu pentru baie, camere sau birouri.

Pentru incalzirea halelor industriale exista anumite tipuri de panouri radiante, special concepute pentru incalzirea acestor spatii, ce poarta denumirea de panouri radiante industriale.

Acest tip de panou radiant cu infrarosu este foarte avantajos pentru ca se monteaza pe tavan, economisind in acest fel foarte mult spatiu.

De asemenea, un alt avantaj al panourilor radiante este ca sunt subtiri si astfel sunt potrivite pentru orice tip de camera, chiar si pentru una foarte mica.

Forma panourilor radiante cu infrarosu

Un alt element important al panoului radiant cu infrarosu este forma sa. In functie de aceasta, si caldura este distribuita in alt mod.

Daca camera are lungimea mai mare decat latimea, atunci este potrivit un panou radiant cu infrarosu in forma dreptunghiulara. Insa, daca spatiul are laturi egale, atunci este ideal un panou radiant cu infrarosu patrat.

Avantajul panourilor radiante cu infrarosu dreptunghiulare este ca se pot asambla atat vertical, cat si orizontal.

Cum functioneaza panourile radiante cu infrarosu

Daca te intrebi cum functioneaza acest sistem, iti voi detalia in randurile urmatoare. Sistemul lor de alimentare este prin curent electric, folosind radiatii infrarosu cu rolul de a incalzi corpurile din camera aflate in raza lor de actiune. Aceste radiatii sunt imposibil de vazut de ochiul uman. Undele pun in miscare molecule ce elibereaza energie, pe care noi o simtim ca fiind caldura.

Atunci cand temperaturile sunt normale, cea mai mare parte a spectrului radiatiei termice se afla in undele infrarosii. Deplasarea acesteia se face catre lungimi de unde mici odata cu cresterea temperaturii. Un beneficiu major al undelor infrarosii este ca au efecte asupra eficientizarii proceselor fiziolozice de la nivel celular si regleaza echilibrul termic al organismelor vii, ajutand in acest fel organismul uman.

Aceste panouri radiante contribuie la imbunatatirea circulatie sangelui din organism si la ameliorarea problemelor reumatice.

Practic, peretii din camera vor fi incalziti cu caldura, pe care la randul lor o vor emana in incapere catre oameni. Asadar, panourile radiante se concentreaza pe obiecte, si nu pe incalzirea aerului, fiindca ele transmit mai departe caldura spatiului.

Montare panouri radiante cu infrarosu

Asamblarea panourilor radiante este extrem de usor de realizat. Pentru acest lucru nu ai nevoie de aprobari, deci, din start ai scapat de o grija considerabila. Instalarea o poti face chiar tu, in propria casa, avand nevoie doar de o bormasina pentru a da gauri si holsuruburi pentru a prinde panoul. Acestea vor veni in pachet, impreuna cu kitul de instalare.

Insa, daca doresti sa modifici alimentarea panourilor, ca acestea sa se faca din doza sau panoul electric, este recomandat sa consulti un specialist. Pozitionarea corecta a panoului radiant cu infrarosu este extrem de importanta pentru a obtine rezultatele maxime.

Fiecare panou se conecteaza la un termostat, ce contine senzori care masoara temperatura. Acesta comanda functionarea panoului dupa cum este programat de catre proprietar. Atunci cand instalezi panouri radiante cu infrarosu in locuinta, este indicat ca acestea sa fie montate la o inaltime considerabila, unde sa nu ajunga copiii.

Mai multe informatii despre instalarea panourilor radiante cu infrarosu, impreuna cu un calculator care sa te ajute sa faci alegerea corecta, gasesti pe site-ul www.panouri-radiante-infrarosii.ro/.

Tipuri de panouri radiante cu infrarosu

Exista trei tipuri de panouri radiante cu infrarosu. Acestea sunt:

1. Panouri radiante cu infrarosu de joasa temperatura.

Acest tip de panou radiant cu infrarosu este destinat pentru incalzirea picioarelor si se monteaza la o inaltime cuprinsa intre 2.2 si 3.8 metri. Acestea sunt ideale pentru asamblat in locuinte, pensiuni, scoli, spitale, biserici sau centre comerciale. Un factor important al panoului radiant de joasa temperatura este ca previne si elimina igrasia, deoarece mentine o temperatura constanta in camera.

2. Panouri radiante cu infrarosu de inalta temperatura.

Modelul acesta de panou radiant cu infrarosu de inalta temperatura este ideal pentru cladirile inalte sau halele industriale. Se asambleaza la o inaltime cuprinsa intre 3.5 si 10 metri. Poate fi utilizat in spatii precum depozitele, salile de sport, fermele, expozitiile, catedralele etc.

3. Panouri radiante cu infrarosu de sticla si marmura

Aceasta categorie de panouri radiante cu infrarosu de sticla si marmura se foloseste pentru incalzirea spatiilor moderne, care se concentreaza pe eleganta si functionalitate. Ele detin un design special, usor de amenajat in hoteluri de lux sau restaurante sofisticate.

Asadar, panourile radiante cu infrarosu sunt o alternativa eficienta in comparatie cu sistemele de incalzire clasice si asigura o viata sanatoasa, fara costuri mari. Daca esti un adept al testarii noilor tehnologii si vrei sa aduci ceva nou in casa ta, panourile radiante sunt varianta optima.