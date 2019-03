VAL DE INCENDII în Vaslui: Zeci de hectare de vegetație uscată, mistuite de flăcări (VIDEO)

Zeci de hectare de vegetație uscată au fost mistuite de flăcări în judeţul Vaslui. Pompierii au dus o luptă contracronometru cu focul care risca să ajungă și la casele localnicilor, informeazp B1 TV.

Pompierii vasluieni s-au confruntat cu un val de incendii de vegetație uscată, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Aceștia au intervenit în stingerea a trei asemenea incendii.

Datorită intervenţiei imediate a pompierilor militari şi a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comună, a fost salvată pădurea din imediata apropiere a focarelor de incendiu. Cauza probabilă de producere a incendiului a fost focul aprins în spaţii deschise.

