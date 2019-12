Incendiu URIAŞ în Argeş! Un depozit de pompe funebre a luat foc (VIDEO)

Incendiu de proporţii într-o comună din Argeş.

Un depozit de pompe funebre a luat foc, iar zeci de cruci şi sicrie au fost mistuite de flăcări.

Incendiul a izbucnit în interiorul unui depozit de pompe funebre din comuna Moşoaia, judeţul Argeş. Mai mulţi săteni aflaţi în zonă au sunat disperaţi la 112, când au văzut fumul gros degajat deasupra depozitului.

Pompierii ajunşi la faţa locului au găsit zeci de cruci şi sicirie cuprinse de flăcări. Aceştia au intervenit cu trei autospeciale de stingere cu apă şi spumă, dar nu au mai putut salva mare lucru din interiorul depozitului.

Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Pompierii au demarat o anchetă pentru a stabili cauza izbucnirii incendiului.

