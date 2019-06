Un incendiu de proporții a cuprins, sâmbătă, o clădire de pe bulevardul Camil Ressu din Capitală. Focul violent a cuprins două locuințe, parter și etajul 1 și a ajuns la un restaurant, iar pericolul este foarte mare în condițiile în care în apripiere se află o benzinărie, informează Știrile Pro Tv.

Potrivit reprezentanților ISU București, în momentul în care echipele de intervenție au ajuns la fața locului, în restaurant nu era nimeni.

Incendiul ar fi afectat o surpafață de aproximativ 500mp, mai arată sursa citată.

