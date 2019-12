Dramă pentru o familie din Tulcea: Casa le-a fost mistuită de flăcări chiar înainte de Crăciun (VIDEO)

Dramă pentru o familie din Tulcea, înainte de Crăciun. Casa le-a fost cuprinsă de foc, iar flăcările uriașe au făcut totul scrum. Părinții și cei doi copii dorm la rude sau la prieteni. 14 pompieri au intervenit să stingă incendiul, informează B1 TV.

Cand au ajuns pompierii, acoperi.ul și trei camere ale casei arseseră deja.

La locul incendiului, au ajuns și voluntarii din localitatea Izvoarele.

Proprietarul casei a suferit atac de panică, iar unul dintre vecini, care a sărit in ajutor, s-a intoxicat cu fum.

Primele date ale anchetei pompierilor arată că focul a izbucnit din cauza unui aparat electric de încălzit, lăsat nesupravegheat.

