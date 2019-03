Incendiu DEVSATATOR la Iași: Zeci de pompieri intervin (VIDEO)

Incendiu de proporţii sâmbătă seară în Iaşi. 50 de pompieri s-au mobilizat pentru a stinge flăcările care au înghiţit acoperişul comun a trei case, informează B1 TV. Locatarilor, dar și vecinilor le este teamă ca nu cumva să existe victime de care nu ştie nimeni în acest moment. Fumul gros se vede de la kilometri distanţă.

Nu se cunosc, momentan, cauzele care au dus la declanşarea incendiului.

Incendiul a izbucnit sâmbătă după-amiază în cartierul Cantemir, din Iași. Echipajele Inspectoratului pentru Situașii de Urgență au fost chemate să stinga flăcările care distrugeau acoperișul caselor și amenințau și imobilele din jur.

Echipajele au fost suplimentate pentru că focul cuprinsese, de fapt, acoperișul a nu mai puțin de trei case, construite una lângă alta.

Incendiul a fost localizat şi eliminat, astfel, pericolul extinderii la casele din apropiere. După stingerea flăcărilor a urmat lupta cu fumul gros care se putea vedea de la kilometri distanță.

Cauza incendiului nu se cunoaște deocamdată. Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență vor afla ce a declanşat focul după lichidarea totală a acestuia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.