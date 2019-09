INCENDIU de proporții în Capitală. TRAFICUL este deviat (VIDEO)

Incendiu de vegetație major, luni, în Capitală. Din cauza fumului dens, polițiștii de la Circulație au restricționat traficul în zona Mihai Bravu, Sectorul 3.

În zonă au fost trimise mai multe autospeciale. Pompierii se luptă cu stingerea focului.

