INCENDIU de proporții în stațiunea Olimp. Cherhanaua 'Popasul pescarilor', curpinsă de FLĂCĂRI (FOTO, VIDEO)

Incendiu de proporiții, vineri, în stațiune Olimp, județul Constanța.

Cherhanaua 'Popasul Perscarilor' a fost curpins de flăcăr, vineri, în jurul amiezii, potrivit B1 TV.

Pompierii au intervenit cu autospeciale cu apă și spumă pentru stingerea flăcărilor.

Potrivit ISU, nu sunt victime.

VIDEO: B1 TV

