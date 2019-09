Incendiu de proporţii în vestul ţării! Un depozit cu 2.000 de tone de cereale și un tractor s-au făcut scrum! Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările uriaşe, care puteau să ajungă la clădirile şi utilajele din zonă. Fumul gros se observa de la distanţă. Pentru stingerea flăcărilor au fost mobilizate opt autospeciale, cu doi ofițeri, patru subofițeri și nouă voluntari.

Incendiul a izbucnit la un depozit din Sântana, situat în apropierea gării din localitate. Zeci de pompieri cu mai multe autospeciale s-au luptat cu flăcările care ameninţau să se extindă şi la clădirile din jur.

”Apelul a avut loc in jurul ore 2 in aceasta dimineata. in plina faza la interventie au fost deplasate 2 echipaje ale detasamentului Arad si 1 a serviciului de voluntari din Santana. in momentul sosirii celor 3 echipaje, un depozit de aprox 1500 m patrati in care se aflau in jur de 2000 de tone de cereale au fost suplimentate fortele de interventie cu inca 2 autospeciale”, a spus purtătorul de cuvânt ISU Arad, George Pleșca.

După aproximativ 6 ore de intervenţie, focul a fost stins. Potrivit ISU Arad, depozitul se află în continuare sub supraveghere.

”Incendiul desosebit de puternic, generalizat. Interventia dificila datorita imposibilitatii patrunderii si stingerii incediului din interior, intreaga constructie risca sa se prabuseasca si datoria prezentei materialului combustibil din abundenta”, a mai spus acesta.

Incendiul nu s-a soldat cu victime, însă pagubele materialere sunt însemnate. Din primele informaşii vâlvătaia s a aprins din cauza unei defecţiuni de la un utilaj. Cercetările continuă în acest caz.