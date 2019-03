ALERTĂ la Galați: Incendiu puternic la un depozit de cauciucuri. Intervenția pompierilor, îngreunată de fumul gros (VIDEO)

Un depozit de cauciucuri a luat foc la Galați, iar intervenţia pompierilor trimişi la fața locului are loc cu mare dificultate din cauza fumului gros.

Inițial, un teren cu vegetație uscată din partea industrială a orașului a luat foc, însă, în scurt timp, flăcările s-au extins până la un depozit de cauciucuri, informează B1 TV.

Fumul gros a făcut ca vizibilitatea să fie extrem de redusă, iar intervenția a fost mult îngreunată.

Patru autospeciale cu apă și spumă ale ISU Galați au fost trimise la fața locului.

Sute de cauciucuri, provenite de la utilaje miniere, au ars ca torțele pe câmpul de la marginea Galațiului. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită în urma acestui incendiu devastator.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.