Incendiu la un depozit de nitro-glicerină solidă din Dâmbovița: Populaţia, avertizată prin Ro-Alert să nu iasă din case (VIDEO)

Alertă în județul Dâmboviţa. Un depozit de nitro-glicerină solidă din localitatea Butimanu a fost cuprins de flăcări. Pentru stingerea incendiului au intervenit 45 de pompieri cu 10 autospeciale. Populaţia a fost avertizată prin Ro-Alert să nu iasă din case, informează B1 TV.

Cel care a sunat la 112 a fost chiar paznicul clădirii care s-a îngrozit când a văzut flăcările puternice.

Fumul negru şi gros se putea observa de la kilometri distanţă. Pompierii au dus o luptă contracronometru cu flăcările uriaşe care riscau să se extindă cu repeziciune. În plus, exista şi pericolul unei explozii puternice, în interior fiind mai multe obiecte uşor inflamabile.

Peste 40 de pompieri cu zeci de autospeciale au intervenit la faţa locului. Populaţia a fost avertizată prin sistemul Ro-Alert, fiind transmis mesaj pentru ca localnicii să îşi poată lua măsuri de autoprotectie şi adăpostire. Din fericire, nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însmnate. Potrivit ISU Dâmboviţa, au ars materiale şi substanţe combustibile din hală pe o suprafaţă de 1.000 de metri pătraţi.

Pompierii încearcă acum să stabilească de la ce a pornit vâlvătaia.

