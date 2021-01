Incendiu devastator în Miercurea Ciuc: Sute de oameni au rămas fără case. Primarul Attila Korodi: Probabil trebuie să găsim soluții și cu ajutorul Guvernului (VIDEO)

Incendiu devastator, joi noapte, într-un cartier din Miercurea Ciuc. Peste 400 de oameni au rămas în drum, după ce casele le-au fost distruse de flăcări. Victimele au fost cazate într-o sală de sport, iar autorităţile fac apel la cetăţeni să ajute cu ce pot, informează B1 TV.

Cartierul Şumuleu, din Miercurea Ciuc. Un incendiu terifiant izbucneşte într-o comunitate de acolo. Vâlvătaia distruge extrem de rapid peste 20 de case. Aproximativ 400 de oameni au rămas fără adăpost, după ce casele le-au ars. Se pare că totul a pornit de la o sobă improvizată. Locuinţele au ars ca o torță, parcă într-o secundă, pentru că erau din lemn.

La fața locului au intervenit zeci de pompieri militari și civili, care au luptat cu focul ore în șir. Disperaţi şi înfricoşaţi, oamenii au asistat cu stupoare la incendiul care i-a lăsat pe drumuri. Puţini au fost cei care au apucat să scoată din case perne, plapume sau documente.

În gestionarea situației critice sunt implicate mai multe autorități locale. Toate victimele au fost astfel cazate, temporar, în două sali de sport. Asta până ce oficialii vor găsi o soluţie pentru oamenii din Şumuleu.

