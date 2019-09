INCENDIU DEVASTATOR în Teleorman! FLĂCĂRILE au cuprins și firele de electricitate... (VIDEO)

Momente de panică în această noapte în localitatea Brătăşani din Teleorman. O casă a fost cuprinsă de flăcări şi în numai cateva minute întreaga locuinţă s-a facut scrum. Salvatorii au avut nevoie de mai bine de două ore pentru a lichida incendiul care a curpins şi firele de electricitate.



S-a dat alarma azi noapte, la Brătăşani, în judeţul Teleorman. Un incendiu devastator a izbucnit la o locuinţă aflată pe marginea drumului care leagă Alexandria de Pitești. Potrivit, presei locale, focul ar fi pornit de la o terasă aflată în fața locuinței și s-a extins rapid.



Cei care au sunat la 112 au fost chiar proprietarii treziţi de mirosul puternic de fum.



Până la venirea salvatorilor, focul a distrus aproape în totalitate locuinţa respectivă, iar flăcările s-au extins şi la un stâlp de electricitate.

După mai bine de două ore, pompierii au reuşit să oprească vâlvătaia, iar din fericire, nu au fost înregistrate victime. Acum, autoritatile trebuie sa stabileasca cauzele izbucnirii incendiului. Între timp, familia respectivă a rămas pe drumuri.

