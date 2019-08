UPDATE: Reprezentanții Gărzii de Mediu precizează, într-o postare pe Facebook, că incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1300 mp, iar la fața locului intervin două autospeciale ISU şi două motopompe, precum și cu un buldo-excavator pentru restrângerea şi delimitarea focului.

”În această după-amiază, în vecinătatea depozitului închis de deşeuri menajere din oraşul Caracal, jud. Olt, pe o suprafaţă de 5000 mp de deşeuri depozitate necontrolat, a izbucnit un incendiu, ce se manifestă pe o porţiune de aproximativ 1300 mp. La faţa locului se acţionează cu 2 autospeciale ISU şi 2 motopompe. De asemenea se acţionează cu un buldo-excavator pentru restrângerea şi delimitarea focului. Fumul degajat nu afectează zona locuită.

Comisarii din cadrul comisariatului judeţean Olt al Gărzii Naţionale de Mediu se afla la faţa locului, monitorizează situația, iar după ce focarul va fi lichidat vor demara o anchetă împreună cu reprezentanţii IGSU, pentru determinarea cauzelor izbucnirii incendiului”, au precizat reprezentanții Gărzii de Mediu.

Incendiu puternic la groapa de gunoi din Caracal: Terenul s-ar afla lângă casa lui Gheorghe Dincă

Subiectul a fost comentat și în cadrul emisiunii ”Bună, România”, de realizatorii Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, care sugeraseră, chiar înainte ca știrea despre incendiu să apară în spațiul public, că anchetatorii ar putea face verificări și la groapa de gunoi din apropierea casei lui Gheorghe Dincă.

În condițiile incendiului izbucnit marți, șansele ca eventuale probe să fie găsite la groapa de gunoi scad considerabil.

