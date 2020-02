Incendiu în Aeroportul Otopeni. Purtător de cuvânt CNAB: O evacuare rapidă ar fi dat peste cap funcționarea Aeroportului (VIDEO)

Momente de panică, duminică dimineață, pe Aeroportul Henri Coandă din Otopeni. Un incendiu a izbucnit la unul dintre restaurantele de la Terminalul Plecări iar fumul dens a cuprins întreg aeroportul. Aproape 500 de pasageri au fost evacuați. Incendiul a fost lichidat după aproape o ora, iar pompierii fac în continuare verificari pentru a stabili cauza izbucnirii acestuia. În momentul incidentului, în zona de îmbarcare se aflau peste 2.000 de pasageri.

Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB), a explicat ulterior că cele 500 de persoane evacuate au fost dirijate de personalul Aeroportului către o altă zonă. Iordache a susșinut că oamenii nu au fost îndrumați prin mesaje transmise prin sistemul de sonorizare al Aeroportului pentru că astfel s-ar fi creat panică.

”S-a produs o degajare de fum, la un moment dat au fost și flăcări. În două minute, pompierii Aeroportului au intervenit cu stingătoare cu praf, 30 de stingătoare de 6 litri și 6 stingătoare de 50 de litri. Incendiul propriu-zis a părut că este lichidat, numai că urmat o intensificare foarte puternică a fumului, ceea ce a condus ca peste alte două minute să se intervină și pasagerii să fie, nu evacuați, ci relocați, redirijați către o zonă unde nu era fum.

Zona a fost ulterior supusă și intervenției pompierilor militari de la ISU. Aceștia au ajuns puțin după ora 7.15 la Aeroport. Incendiul propriu-zis a fost lichidat undeva după ora 7.30. La ora 7.44 s-a reintrat în normal cu operarea în terminal, desigur, mai puțin în zona de restaurante, acolo unde a fost această intervenție.

În niciun moment pasagerii nu au fost în pericol. Fumul care s-a degajat este un fum produs de arderea unor grăsimi pe hota de evacuare a restaurantului.

Dirijarea pasagerilor s-a făcut de personalul aeroportului. Nu s-a anunțat pe sistemul de sonorizare al întregului terminal pentru că asta ar fi putut crea panică. Vorbim de 2.800 de pasageri care se aflau în zonă, cei mai mulți fiind într-o zonă care nu a fost în niciun fel afectată de acest incendiu care a fost unul minor”, a explicat Valentin Iordache.

Reprezentantul CNAB a mai spus că o evacuare rapidă a întregului terminal ar fi dat peste cap complet funcționarea aAroportului.

”Mesajele de avertizare există, ele sunt pregătite pentru a fi transmise, dar intervenția în astfel de situații se face gradual, în funcție de intensitatea evenimentului.

Procedura spune că în funcție de informațiile disponibile pentru comandantul adjunct de serviciu, acesta ia decizia în funcție de intensitatea degajării de fum, de ceea ce i se comunică de către pompieri și de situația concretă din terminal.

O evacuare rapidă a întregului terminal ar fi dat peste cap complet funcționarea Aeroportului pentru jumătate de zi. Dar problema majoră era că s-ar fi creat panică pentru un incendiu minor. Vorbim de o degajare de fum ca urmare arderii unor grăsimi de pe hota unuia dinte restaurante. Urmează să se stabilească cauzele pentru care s-a produs această degajare de fum.

Cel mai important este că nu a fost nimeni afectat în niciun fel. Toată mutarea pasagerilor către o zonă fără fum s-a efectuat rapid și în ordine. Au fost câteva mici întârzieri ale unor pasageri care au fost ușor reticenți, dar au înțeles că trebuie să plece din acea zonă.

Terminalul a fost aerisit, încă mai persistă puțin mirosul de fum. Activitatea s-a reluat fără niciun fel de probleme. Nicio cursă nu a fost întâziată nici la decolare, nici la aterizare”, a mai spus Valentin Iordache.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.