Incendiu în apropierea Palatului Parlamentului. O casă a fost cuprinsă de flăcări (VIDEO)

Un incendiu puternic a izbucnit marți, în centrul Capitalei. O casă a fost cuprinsă de flăcări pe strada Ion Dragalina, în zona Palatului Parlamentului. Pompierii intervin cu șase autospeciale de stingere și o autoscară, în acest moment. Potrivit primelor informații, deja o casă a fost mistuită de flăcări. Până la momentul redactării acesti știri, nu a fost raportată nicio persoană rănită.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.