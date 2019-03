ULTIMA ORĂ: Un INCENDIU a izbucnit în centrul Capitalei. Autoritățile, ÎN ALERTĂ (VIDEO)

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă după-amiază, la mansarda unui bloc de locuințe din centrul Capitalei.

Mai multe autospeciale de stingere au ajuns la fața locului, pompierii acționând atât pe exteriorul clădirii, cât și în interior cu un dispozitiv pentru stingere și protecție.

Mai mult, autoritățile acționează de pe două laturi ale blocului.

Din nefericire, o persoană s-a stins din viață, aceasta fiind găsită de echipele de căutare - salvare . Echipele acționează, în continuare, pentru căutarea altor oameni surprinși de flăcări.

”Incendiu se manifestă la o mansardă locuită. Din păcate, ca urmare a verificărilor care au fost efectuate de către echipele de salvare, a fost găsită o persoană decedată. S-a procedat la verificarea tuturor spațiilor pentru că există de la bun început această posibilitate ca nu toți locatarii să se fi evacuat. Pentru moment nu există informații cu privire la existența și altor persoane rănite”, a declarat, pentru B1 TV, purtătorul de cuvânt ISU București, Daniel Vasile.

Circulația pe bulevardul Mihai Kogălniceanu a fost oprită.

