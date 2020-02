Alertă în Capitală. Un incendiu a cuprins mai multe containere de gunoi de pe strada Eforie, situată chiar peste drum de Poliția Capitalei.

"Au luat foc niște containere. Nu există pericol de propagare", spun pompierii ajunși la fața locului.

Incendiul s-a manifestat la containerele suprapuse, care erau organizate ca vestiare și spații pentru servirea mesei.

La fața locului acționeaza 4 autospeciale de stingere, 1 smurd, 1 echipaj de descarcerare. Conform ISU, nu există persoane rănite.

