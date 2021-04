Incendiu în Prelungirea Ferentari: Patru case s-au făcut scrum și o persoană a fost rănită (VIDEO)

Incendiu devastator în Prelungirea Ferentari! Nu mai puţin de patru case şi anexele lor au luat foc. Flăcările s-au propagat pe o suprafaţă de 350 de metri pătraţi. Peste 10 autospeciale de stingere au fost trimise la faţa locului. O persoană a fost rănită şi a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Alarma a fost dată în sâmbătă dimineaţă. Patru case și anexe din zona Prelungirea Fernetari au fost cuprinse de flăcări. Pompierii au intervenit de urgenţă şi au evacuat toţi locatarii.

Unul dintre propietari a fost rănit şi a primit îngrijiri medicale la faţa locului.

Unul dintre imobilele afectate este lipit de un bloc cu patru etaje, la care, din fericire, nu s-au extins flăcările.

Într-una dintre casele şi anexele afectate se aflau depozitate foarte multe materiale combustibile care ardeau mocnit, iar pompierii au utilizat un buldoexcavator pentru îndepărtarea acestora.

