Incendiu într-un cunoscut cartier din Capitală: Mai multe mașini au ars în lanț (VIDEO)

Noapte de coșmar în cartierul Titan din Capitală.

Trei mașini au ars în lanţ, cu explozii puternice. Cei care au dat alarma au fost vecinii, speriaţi de zgomot.

Mai precis, în cartierul Titan, Bucureşti, mai multe maşini au ars în parcarea unui bloc. Trei maşini au ars în lanţ, cu explozii puternice, alarma la 112 fiind dată de vecinii speriaţi în jurul orei 2.00.

Pompierii au ajuns imediat la faţa locului și s-au luptat minute in sir cu flăcările uriașe. Mai mult focul risca să cuprindă și autoturismele din apropiere.

Vâlvătaoa a fost stinsă după aproape o oră de către pompieri. din fericire nu au existat victime, însă pagubele materiale sunt însemnate.

Autoritățile nu au reușit să stabilească de la ce a pornit incendiul. Nu este exclus ca focul să fie pus de cineva în mod intentionat.

În caz, poliția a deschis o anchetă.

