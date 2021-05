Incendiu într-un apartament din Capitală. Vecinii i-au luat la bătaie pe chiriași (VIDEO)

Incident șocant în Capitală. Un apartament situat într-un bloc din centrul Bucureștiului a fost cuprins de flăcări, moment în care vecinii i-ar fi luat la bătaie pe locatari. Echipajul de poliție care s-a prezentat la fața locului este acuzat și el că ar fi manifestat o forță disproporționată față de un bărbat care devenise recalcitrant. Între timp, ISU București a transmis că incendiul a fost localizat și că nu există persoane rănite, informează B1 TV în Jurnalul orei 12.00, prezentat de Ştefan Păşcuţă.

