Incendiu la groapa de gunoi din Sighișoara. Octavian Berceanu: Comisarii Gărzii de Mediu au făcut controale acolo și au dispus măsuri. Termenul scadent era 9 iulie / Managemenul deșeurilor e defectuos în România (VIDEO)

O groapă de gunoi din Sighişoara a luat foc luni seară. Gunoaiele au ars cu degajare mare de fum, pe o suprafaţă de 400 de metri pătraţi și a fost nevoie de intervenția pompierilor militari, informează B1 TV în cadrul Știrilor B1, prezentate de Luiza Cergan.

Incidentul reprezintă un nou pericol, atat pentru oameni, cât și pentru mediu. Octavian Berceanu, șeful Gărzii de Mediu, a explicat cum s-a ajuns aici și a vorbit despre managementul defectuos al deșeurilor în România și efectele acestuia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.