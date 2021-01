Incendiu la ”Matei Balș” | Primele audieri ale cadrelor medicale. Două infirmiere au văzut cum ardea pijamaua unui pacient / Ele au încercat să ajute și alți bolnavi care strigau speriați (VIDEO)

Au început primele audieri în dosarul deschis după incendiul de la spitalul ”Matei Balș”, soldat cu moartea a patru pacienți. Avocați ai spitalului asistă la audieri. Potrivit unor noi informații, două infirmiere care se aflau în salonul din care a pornit incendiul au văzut, la un moment dat, cum ardea cu flacără pijamaua unui pacient. Ele au încercat să stingă flăcările cu o pătură, dar nu au reușit. Infirmierele au încercat apoi să ajute alți pacienți care strigau după ajutor.

Fiica unei paciente care e internată la ”Balș” a spus că i-a adus mamei sale o aerotermă pentru a se încălzi. Potrivit unor surse, incendiul ar fi izbucnit chiar de la o sursă externă de încălzire. În institut, căldura e furnizată sub parametri.

