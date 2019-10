Incendiu în centru Capitalei, în spatele sediului Ministerului Finanțelor.

Pompieri intervin, luni, pentru stingerea flăcărilor la un imobil situat în strada Apolodor, Sectorul 5.

Fumul dens se poate vedea de la câțiva kilometri distanță. GALERIE FOTO

ISU anunță că este vorba despre o clădire dezafectată, de circa 200 de metri pătrați, aflată în imediata apropiere a sediului Ministerului Finanțelor Publice.

Au fost luate masuri pentru limitarea accesului pentru persoane, se produc explozii ale unor recipiente sub presiune.

Nu sunt persoane ranite. In perimetrul acestui teren sunt depozitate mai multe tipuri de materiale combustibile si deseuri. Se actioneaza pentru stingere cu 3 autospeciale.

