Incendiu la o școală din Botoșani. Flăcările au cuprins acoperișul clădirii (VIDEO)

Incendiu la o şcoală din judeţul Botoşani. Coşul de fum al unităţii de învăţământ a luat foc, iar flăcările au cuprins tot acoperişul clădirii, informează B1 TV. Din fericire, nu a fost zi de cursuri, aşa că nu au fost puse în pericol vieţi omeneşti.

Pompierii din comuna suceveană Drăgușeni au fost nevoiţi să intervină pe acoperişul şcolii, mai exact la coşul de fum. Până ca echipajele să ajungă la faţa locului, focul s-a extins.

„Incendiul a pornit de la un coș de fum neizolat conform prevederilor constructive și au fost afectați 60 de metri pătrați dintr-un total de 500. Incendiul este lichidat la ora asta fără risc de propagare”, a declarat Decebal Muraru, de la IPJ Botoșani.

Săptămâna trecută, un alt incendiu a izbucnit la o şcoală din Vaslui din cauza centralei termice care asigura căldura în unitatea de învăţământ.

