Incendiu la restaurantul celebrei cântărețe de muzică populară Angela Rusu!

Sâmbătă, 14 decembrie, în jurul orei 14:30, sala de nunți a renumitei artiste, situată pe strada Fizeșului din Gherla, a luat foc.

Două autospeciale de stingere cu apă și spumă din cadrul Detașamentului de Pompieri Dej, un echipaj SMIURD, pompierii voluntari din cadrul SVSU Gherla, dar și polițiștii s-au deplasat de urgență la fața locului și luptă cu flăcările ce au pus stăpânire pe clădire.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.