Incendiu la secția suspecților de COVID-19 din Spitalul Județean Târgu Jiu. Nimeni nu a fost rănit în timpul incidentului (VIDEO)

Un incendiu a izbucnit, duminică dimineață, la secția destinată suspecților de COVID-19 din Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu. Alerta a fost inițiată de către un angajat, iar la fața locului s-au deplasat două autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă de lucru la înălțimi, o autospecială pentru transport victime multiple, dar și un echipaj SMURD din Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Gorj.

