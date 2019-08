Un incendiu a izbucnit joi dimineață la sediul Ministerul Afacerilor Interne. La fața locului au ajuns patru autospeciale ale pompierilor și trei mașini cu echipaje de prim ajutor SMURD.

Asta după ce, cu puțin timp înainte de ora 8.00, cineva din cadrul Ministerului a sunat la 112 anunțând că a sesizat că de la etajul șase al clădirii ar ieși fum.

Ulterior, în clădire a fost oprit curentul pentru a se evita orice alt incident.

La ora transmiterii acestei știri, pompierii se pregătesc să intervină cu o autospecială ci scară pentru a ajunge cât mai repede la sursa incendiului.

