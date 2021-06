Incendiu la Spitalul de copii „Sfânta Maria” din Iași. ISU Iași: Nu sunt răniți. Au fost evacuate 12 persoane. A fost activat planul roșu de intervenție (VIDEO)

UPDATE, 22 iunie, ora 7.50: Incendiul s-a manifestat pe o suprafață de 15 mp (un salon) și a fost lichidat. Potrivit Ministerului Sănătății, flăcările izbucniseră la etajul al treilea al clădirii, în zona ATI. Cele 12 persoane evacuate – cinci copii, trei aparținători și patru cadre medicale – au fost mutate într-o altă aripă a Spitalului de copii „Sfânta Maria” din Iași, transmite G4Media.ro.

Știrea inițială: Un incendiu a izbucnit marți seară în Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași. Un număr de 12 persoane au fost evacuate și nu există victime, iar incendiul a fost localizat, a spus purtătorul de cuvânt al ISU Iași la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

