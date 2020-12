Incendiu la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași. Un pacient a murit, iar alți 18 au fost evacuați (VIDEO)

Un incendiu a izbuncit în noaptea de joi spre vineri, la Spitalul de Psihiatrie Socola din Iași. 18 pacienți au fost evacuați fără să fie răniți, însă un bărbat în vârstă de 33 de ani și-a pierdut viață, după ce o saltea de pat a ars.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.