În cursul nopții dintre vineri spre sâmbătă, un incediu a izbucnit la Spitalul Municipal din Roman, în Secția Psihiatrie. Pompierii au fost anunțați printr-un apel la 112, iar la fața locului s-au deplasat cu patru autospeciale și trei ambulanțe SMURD, informează Mesagerulneamt.ro.

Un număr de 4 persoane au fost intoxicate cu monoxid de carbod, iar în total 17 pacienți au fost transferați din secție, în urma incendiului. Din pirmele date, cauza ar fi fumatul în locuri nepermise din interiorul spitalului.

Incendiul ar fi izbuncit într-o ghenă de gunoi, unde se aflau materiale textile. Ghencea comunica printr-o tubulatură cu etajul unității medicale, partea superioară a clădirii fiiind inundată de fum.

„Prin apel la 112, în jurul orei 02:55, pompierii au fost înștiințati despre producerea unui incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Municipal Roman din strada Speranței.La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Roman cu patru autospeciale de stingere și trei ambulanțe SMURD (2 EPA și 1 TIM) și voluntari din cadrul SVSU Roman. Incendiul se manifesta într-o ghenă în care erau materiale textile. Ghena comunica printr-o tubulatura din tablă cu un grup sanitar situat la nivelul primului etaj al clădirii P+1. Etajul clădirii era inundat de fum.Până la sosirea forțelor de intervenție au fost evacuați șapte pacienți de către personalul aflat pe locul de muncă”, a informat ISU, potrivit sursei citate mai sus.

Evenimentul nefericit ce a avut loc în cea de-a doua noapte a acestui an i-a determinat pe pompieri să activeze planul roșu de intervenție.

„Pompierii au evacuat încă 10 pacienți.Doi pacienți și două cadre medicale (un medic și un infirmier) au fost transportați la CPU Roman de către ambulanțele SMURD. Acestia au suferit ușoare intoxicaţii cu monoxid de carbon.Șapte pacienți au fost transportați la Spitalul de Psihiatrie „Sf Nicolae” Roman din municipiul Roman, iar alți opt pacienți au fost mutați în saloanele de la parterul clădirii. A fost activat Planul Roșu de Intervenție la nivelul județului Neamț”, au mai comunicat cei de la ISU Neamș, potrivit sursei citate.

Printre persoanele evacuate se aflau și două cadre medicale, iar potrivit purtătorului de cuvând al ISU, unitatea medicală din Roman avea un aviz de funcționare la incendiu, emis de ISU Neamț.

„Din primele date, s-a constatat că incendiul a pornit din cauza fumatului în locuri nepermise. (...) Da, această unitate medicală avea autorizație de funcționare la incendiu, emisă de ISU Neamț. Nu a fost un incendiu dificil, pompierii au intervenit foarte repede. Incendiul s-a manifestat lao ghenă care comunicat printr-un tunel de tablă cu un grup sanitar de la etajul clădirii.”, a explicat purtătorul de cuvânt ISU Neamț, pentru B1 TV.

