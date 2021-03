Incendiu la Spitalului de Psihiatrie din orașul Cavnic: 71 de persoane au fost evacuate (VIDEO)

Încă un incendiu are loc într-un spital din România. Luni dimineață, 71 de oameni au fost evacuaţi din Spitalului de Psihiatrie al orașului Cavnic. Incendiul a cuprins etajul 3 al clădirii. Focul a pornit în căminul unde se află ţevile care alimentează băile cu apă.

27 de pacienți au fost evacuați imediat de pompieri. Opt echipaje de salvare au intervenit la fața locului.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş, Oana Alexa, a declarat că incendiul a fost lichidat și nu au fost înregistrate victime.

”Toate încăperile au fost aerisite și bolnavii se întoc în saloane. Incendiul a fost lichidat. 71 de persoane au fost evacuate în total. Nu au rezultat victime. Au intervenit trei echipaje de stingere, au fost acolo și pompierii voluntari, am avut o autoscară, un echipaj de prim ajutor SMURD - este un punct de lucru SMURD chiar în apropierea spitalului -, o autospecială de transport victime multiple și, de asemenea, colegii de la SAJ au intervenit cu două echipaje. Din informațiile pe care le dețin acum, nu, nu au fost înregistratete victime, nu a fost nevoie de îngrijiri medicale, pentru că pacienții au fost evacuați imediat”, a declarat purtătorul de cuvânt al ISU Maramureș.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.