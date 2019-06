Un incendiu puternic a izbucnit, joi, la un centru de dezmembrări auto din Odorheiu Secuiesc, județul Harghita.

Din primele informații, cinci hale au fost curpinse de flăcări.

Doi muncitori au ajuns la spital cu arsuri.

Cetățenii au fost atenționați prin sistemul Ro Alert să evite zona din cauza fumului dens.

Zeci de pompieri se luptă cu flăcările.

