Degajare de fum la unitatea mobilă ATI de la Institutul ”Marius Nasta”. Pacienții, mutați în unitatea centrală. Vlad Voiculescu: Nu a fost niciodată viața nimănui pusă în pericol (VIDEO)

UPDATE: Ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu,a declarat pentru B1 TV: „Sunt aici de 20-30 de minute, nu s-a întâmplat nimic major. E un TIR instalat în curtea spitalului, sunt tratați pacienți, e aparatură medicală, e o caravană mobilă ATI care funcționează pe baza unui generator. Din acest generator a ieșit fum la un moment dat. Oamenii au chemat pompierii și e foarte bine că au făcut așa, dar nu a existat niciodată foc. Nu a fost niciodată viața nimănui pusă în pericol. Înăuntru sunt șapte pacienți, niciunul intubat, deci nu sunt în stare foarte gravă. Cu toții sunt transferați în alte locuri din spital. Există la ”Nasta” vreo 40 de locuri libere, din câte am înțeles”.

