Un incendiu a izbucnit joi dimineață la locomotiva trenului internațional Cluj-Napoca – Viena.

Pompierii care au ajuns la fața locului au putut interveni doar după ce a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a liniilor de transport aeriană a căii ferate, informează Știripesurse.ro.

Călătorii au fost evacuați, locomotiva a fost decuplată, iar vagoanele au fost reîntoarse în gara din Cluj-Napoca. Nicio persoană nu a fost rănită.

„Două autospeciale pentru stins incendii și un echipaj SMURD au fost alertate ca urmare a unui incendiu care a cuprins o locomotivă ce rula pe calea ferată din apropierea străzii Tăietura Turcului, din municipiul Cluj-Napoca. Din primele informații se pare că garnitura transporta călători pe ruta Cluj-Napoca - Viena. Călătorii au fost evacuați din tren până la sosirea pompierilor, iar vagoanele au fost decuplate de la locomotivă cu o altă locomotivă mobilizată de către regia de transport feroviar. Pompierii sosiți de urgență la locul incendiului au putut interveni pentru stingerea incendiului numai după ce a fost întreruptă alimentarea cu energie electrică a liniilor de transport aeriană a căii ferate și realizarea unei împământări de către echipele specializate a regiei de transport”, au precizat reprezentanții ISU Cluj.

O nouă locomotivă va fi atașată garniturii pentru ca trenul să își poată continua drumul spre Viena.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.