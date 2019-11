Incendiu devastator în oraşul Piteşti. Trei maşini s-au făcut scrum, în câteva minute. Flăcările s-au întins de la un autoturism la altul, iar proprietarul maşinii în care a izbucnit focul a suferit un atac de panică, informează B1 TV.

Puţin înainte de miezul nopţii, focul a cuprins o maşină parcată, într-o zonă apropiată de centru.

În doar câteva secunde, flăcările s-au răspândit la alte două maşini, care erau tot parcate.

DOAMNE, DUMNEZEULE! CE A PĂȚIT CĂTĂLIN BOTEZATU DUPĂ OPERAȚIE! E DE NERECUNOSCUT (GALERIE FOTO)

Toate cele trei autoturisme care au ars erau parcate una în spatele celeilalte.

Când au văzut focul devastator, oamenii care locuiesc în cartier au dat alarma.

În scurt timp, mai multe echipaje de pompieri au ajuns la locul incendiului cu trei autospeciale de stingere și ambulanțe SMURD.

TRAGEDIE ÎN TELEVIZIUNE! FANII LUI CABRAL SUNT ÎN LACRIMI! "S-A SINUCIS CU O STICLĂ!" IMAGINI GREU DE PRIVIT

Proprietarul maşinii care a luat foc, prima dată, a făcut atac de panică atunci când şi-a văzut maşina în flăcări. Bărbatul a primit îngrijiri medicale de la echipajul SMURD.

Primele date ale anchetei arată că flăcările ar fi fost provocate de un scurtcircuit la instalaţia electrică. Apoi, incendiul s-a propagat la celelalte mașini din cauza lichidelor combustibile ce s-au scurs pe carosabil şi s-au aprins.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.