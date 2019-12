Incendiu devastator luni dimineață în Năvodari. Una dintre cele mai mari pescării de pe litoral a fost cuprinsă de flăcări, informează B1 TV. Focul a mistuit tot ce i-a stat în cale, anexe, bărci, dar și alte obiecte ușor inflamabile.

Incendiul a distrus barăci de lemn pe o suprafaţă de 500 de metri pătraţi şi trei maşini. Nicio persoană nu a fost rănită.

La faţa locului au intervenit patru autospeciale şi un echipaj de prim ajutor. Incendiul a fost stins după aproximativ o oră şi jumătate.

Cauza izbucnirii incendiului nu este cunoscută deocamdată. O anchetă a fost deschisă în acest caz.

