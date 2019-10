Incendiu devastator în Slatina! Intervenție contracronometru a pompierilor (VIDEO)

Momente de coşmar pentru locuitorii unui cartier din orașul Piatra-Olt. O casă a luat foc, iar, din cauza vântului, flăcările au cuprins şi mai multe materiale de construcție depozitate în interior. Pompierii au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. În zonă a fost trimis şi un echipaj Smurd. În cele din urmă, incendiul a fost stins, informează B1 TV.

Proprietarul casei a simţit un miros puternic de fum. Când a ieşit, a văzut că acoperişul locuinţei era cuprins de flăcări puternice. Îngrozit, a sunat la 112.

În scurt timp, au ajuns pompierii de la Detașamentul Slatina, care au intervenit cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Incendiul, care se manifesta cu flacără deschisă, a cuprins şi mai multe materiale de construcție depozitate în casă.

Din cauza fumului dens, în zonă cu greu se putea respira. La locul incendiului a ajuns şi un echipaj Smurd.

Pericolul a fost cu atât mai mare, cu cât, lipit de gardul casei, se află un depozit tot cu materiale de construcții, care aparţine aceluiaşi proprietar.

Video: Gazeta de Sud

