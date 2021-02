Incendiu provocat de o mână criminală în județul Suceava. Două case s-au făcut scrum. Suspectul e căutat (VIDEO)

Incendiu provocat de o mână criminală în Suceava. Două case din Cornu Luncii au luat foc în acelasi timp și s-au facut scrum. Din fericire, nu există victime. Suspectul este căutat de autorități, informează B1 TV.

Cele douã locuințe care au luat foc se află la o distanță de aproximativ 50 de metri una de cealaltă. Pompierii au intervenit imediat cu șase autospeciale.

„Din primele cercetari cauza probabilă pentru ambele incendii a fost folosirea intenționată a sursei de aprindere pentru a genera incendiul”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava.

Din fericire nu sunt victime, însă casele au fost făcute scrum.

